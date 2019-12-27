Путин обсудил с президентом Египта кризис в Ливии

По его словам, главы государств обсудили ситуацию в Ливии и договорились активизировать совместные усилия по урегулированию кризиса в этой стране. Речь шла и о «прекращении незаконного иностранного вмешательства в ливийские дела», следует из сообщения.

На днях президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии, где установилось двоевластие, находятся тысячи наемников из России и Судана. 26 декабря Эрдоган объявил, что запросит у парламента Турции разрешение на ввод войск в Турции. Турция поддерживает одно из правительств - так называемое Правительство национального согласия.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН предсказал Турции массовые людские потери, если она попытается участвовать в ливийской гражданской войне.

«Эрдоган решил плюнуть в лицо Египту и Эмиратам, которые поддерживают правительство Хафтара. Заодно он также обостряет отношения с французами, что для Эрдогана показательно и характерно со времен Саркози. Итальянцы поддерживают Сараджа, а французы Хафтара – все нормально», - описал расклад сил Сатановский.