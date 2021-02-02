Путин обсудил с президентом Аргентины российскую вакцину «Спутник V»

Главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера за поставки в Аргентину вакцины «Спутник V». Фернандес отметил высокую эффективность российской вакцины, которая используется в Аргентине для массовой вакцинации граждан, сообщает МИР 24.

Кроме того, лидеры двух стран высказались в поддержку дальнейших контактов профильных ведомств и развития «всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей», отмечает «Свободная пресса».

