Путин обсудил с президентом Аргентины российскую вакцину «Спутник V»
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера за поставки в Аргентину вакцины «Спутник V». Фернандес отметил высокую эффективность российской вакцины, которая используется в Аргентине для массовой вакцинации граждан, сообщает МИР 24.
Кроме того, лидеры двух стран высказались в поддержку дальнейших контактов профильных ведомств и развития «всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей», отмечает «Свободная пресса».
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