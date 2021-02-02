Путин обсудил с президентом Аргентины российскую вакцину «Спутник V»

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Аргентины заявил о начале масштабной вакцинации «Спутником V»

Главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера за поставки в Аргентину вакцины «Спутник V». Фернандес отметил высокую эффективность российской вакцины, которая используется в Аргентине для массовой вакцинации граждан, сообщает МИР 24.

Кроме того, лидеры двух стран высказались в поддержку дальнейших контактов профильных ведомств и развития «всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей», отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: Kremlin.ru
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