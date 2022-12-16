Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы безопасности России
Президент Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, участники мероприятия обсудили вопросы безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча состоялась поздно вечером в четверг.
В ходе совещания Путин отметил, что Совбез рассмотрит «текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны» и обсудит «взаимодействие с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям».
Как отметили в Кремле, первым с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в мероприятии принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава президентской администрации Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
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