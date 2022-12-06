Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности России
Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопросы обеспечения внутренней безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Оперативное совещание СБ состоялось во вторник в закрытом для журналистов формате.
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства», — подчеркнул президент.
На минувшей неделе Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности государства, социально-экономические и международные вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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