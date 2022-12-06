Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности России

Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопросы обеспечения внутренней безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Путин включил в состав Госсовета 8 губернаторов и двух глав городов

Оперативное совещание СБ состоялось во вторник в закрытом для журналистов формате.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства», — подчеркнул президент.

На минувшей неделе Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где обсудил подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности государства, социально-экономические и международные вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Владимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры