Минюст признал иноагентом музыканта Васю Обломова

Министерство юстиции признала еще пятерых граждан России иностранными агентами, среди них певец Василий Гончаров (известен под псевдонимом Вася Обломов). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Участник «Касты» обжаловал в суде статус иноагента

В качестве причины для такого решения Минюст назвал распространение ложных сведений о решениях российских органов власти. Его также обвинили в выступлении против проведения специальной военной операции (СВО), а также в формировании негативного образа вооруженных сил России.

До этого общественное движение «Сорок сороков» потребовало присудить певцу такой статус из-за песни «Письмо Санта-Клаусу». По мнению активистов, в треке содержалась антигосударственная пропаганда, а сам артист покинул Россию и выступает в США и Европе.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели переводить гонорары иноагентов в пользу участников СВО, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС
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