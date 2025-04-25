Минюст признал иноагентом музыканта Васю Обломова

В качестве причины для такого решения Минюст назвал распространение ложных сведений о решениях российских органов власти. Его также обвинили в выступлении против проведения специальной военной операции (СВО), а также в формировании негативного образа вооруженных сил России.

До этого общественное движение «Сорок сороков» потребовало присудить певцу такой статус из-за песни «Письмо Санта-Клаусу». По мнению активистов, в треке содержалась антигосударственная пропаганда, а сам артист покинул Россию и выступает в США и Европе.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели переводить гонорары иноагентов в пользу участников СВО, напоминает НСН.

