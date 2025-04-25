В Таиланде открылся Фестиваль российского кино

В кинотеатре House Samyan столицы Таиланда Бангкока 25 апреля открылся фестиваль современного российского кино, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Смотр организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

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На протяжении трех дней фестиваля будут показаны картины: «Праведник», «Легенды снегов», киносказка «Летучий корабль», а также «110» и «Лапин».

«Таиланд стал новой точкой на карте фестивалей российского кино в 2022 году, и с тех пор компания стремится регулярно знакомить тайскую аудиторию с новыми фильмами разных жанров», - сообщила гендиректор РОСКИНО Эльза Антонова.

Ранее в Петербурге открылся фестиваль молодых кинематографистов «Белые ночи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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