В Таиланде открылся Фестиваль российского кино
В кинотеатре House Samyan столицы Таиланда Бангкока 25 апреля открылся фестиваль современного российского кино, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Смотр организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.
На протяжении трех дней фестиваля будут показаны картины: «Праведник», «Легенды снегов», киносказка «Летучий корабль», а также «110» и «Лапин».
«Таиланд стал новой точкой на карте фестивалей российского кино в 2022 году, и с тех пор компания стремится регулярно знакомить тайскую аудиторию с новыми фильмами разных жанров», - сообщила гендиректор РОСКИНО Эльза Антонова.
Ранее в Петербурге открылся фестиваль молодых кинематографистов «Белые ночи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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