Лавров рассказал о французских политиках, желающих посетить Москву 9 мая

Дипломат отметил, что большая группа депутатов из Европарламента рассматривает возможность визита в Россию, чтобы почтить память советских солдат. Он добавил, что для такого решения требуется смелость из-за запретов и русофобии в Евросоюзе.

На данный момент свое участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне подтвердили больше 20 иностранных делегаций. Среди них глава Китая Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Представители Вьетнама и Сербии также направят воинский контингент для участия в параде.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая, напоминает НСН.

