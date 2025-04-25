Лавров рассказал о французских политиках, желающих посетить Москву 9 мая
Французские политики хотят посетить Москву на День Победы, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с журналистами.
Дипломат отметил, что большая группа депутатов из Европарламента рассматривает возможность визита в Россию, чтобы почтить память советских солдат. Он добавил, что для такого решения требуется смелость из-за запретов и русофобии в Евросоюзе.
На данный момент свое участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне подтвердили больше 20 иностранных делегаций. Среди них глава Китая Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Представители Вьетнама и Сербии также направят воинский контингент для участия в параде.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая, напоминает НСН.
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