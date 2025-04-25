Суд признал подростков виновными в диверсии в Кузбассе
Троих подростков суд в Кемеровской области признал виновными в диверсии и содействии диверсионной деятельности и приговорил их к лишению свободы на срок от пяти до шести лет. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
Судом установлено, что неизвестный предложил несовершеннолетним совершить диверсию на железной дороге за вознаграждение в мае 2024 года. Молодые люди облили горючей жидкостью релейный и аккумуляторный шкафы и подожгли их.
Ущерб от действий злоумышленников превысил 130 тысяч рублей. Впоследствии их задержали сотрудники управления ФСБ России по региону.
Ранее в Нижегородской области предотвратили теракт, который готовили выходцы из Средней Азии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru