Суд признал подростков виновными в диверсии в Кузбассе

Судом установлено, что неизвестный предложил несовершеннолетним совершить диверсию на железной дороге за вознаграждение в мае 2024 года. Молодые люди облили горючей жидкостью релейный и аккумуляторный шкафы и подожгли их.

Ущерб от действий злоумышленников превысил 130 тысяч рублей. Впоследствии их задержали сотрудники управления ФСБ России по региону.

Ранее в Нижегородской области предотвратили теракт, который готовили выходцы из Средней Азии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

