Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России

Президент России считает, что причиной обострения ситуации на Украине являются провокации местных силовиков. Путин указал Макрону на «накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами». По мнению российского лидера, это провоцирует Киев на военное решение вопроса Донбасса.

Владимир Путин также отметил, что власти Украины имитируют переговорный процесс, отказываясь от выполнения Минских соглашений.

«С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц "нормандского формата"», — подчеркнули в Кремле.

Также президент России подчеркнул необходимость того, чтобы США со своими партнерами по блоку НАТО серьезно отнеслись к требованиям России по гарантиям безопасности и ответили на них конкретно и по существу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ надеется на продолжение переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС. По словам Захаровой, деградацию военно-политической ситуации в Европе могут исправить именно эти переговоры.

