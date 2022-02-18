Захарова: РФ надеется на продолжение переговоров по гарантиям безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ надеется на продолжение переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Захаровой, деградацию военно-политической ситуации в Европе могут исправить именно эти переговоры. Она отметила, что российские власти будут настаивать на завершении провокационной политики НАТО и отказе от размещения оружия альянса у границ страны.

Ранее в феврале Захарова заявляла, что Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России.



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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова
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