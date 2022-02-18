Захарова: РФ надеется на продолжение переговоров по гарантиям безопасности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ надеется на продолжение переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Захаровой, деградацию военно-политической ситуации в Европе могут исправить именно эти переговоры. Она отметила, что российские власти будут настаивать на завершении провокационной политики НАТО и отказе от размещения оружия альянса у границ страны.
Ранее в феврале Захарова заявляла, что Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России.
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