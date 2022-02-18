Песков: Идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение

«Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел», - сказал Песков.

По его словам, дальше дело будет идти «за переговорным процессом».

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

