Песков: Идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение

Идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение, будут контакты с Соединенными Штатами на различных уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел», - сказал Песков.

По его словам, дальше дело будет идти «за переговорным процессом».

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСШАРоссия
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