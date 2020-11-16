Путин обсудил с Макроном Нагорный Карабах

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном посреднические усилия российской стороны в карабахском конфликте. Эти шаги позволили остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Об этом говорится на сайте Кремля.

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Кроме того, Путин рассказал о развертывании миротворческих сил вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

Российский президент отметил, что мирные договоренности по Нагорному Карабаху выполняются, передает РЕН ТВ.

Россия и Франция сопредседательствуют в Минской группе ОБСЕ (Россия, Франция и США).

Лидеры двух стран отметили также важность решения гуманитарных вопросов по Нагорному Карабаху, в том числе возвращения беженцев.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН рассказал, что привело к войне в Нагорном Карабахе и почему она закончилась выгодным для Азербайджана соглашением.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Нагорный КарабахВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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