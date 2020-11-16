Пашинян не сомневается в союзнических отношениях с Россией

В ночь на 10 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали мирное соглашение по Нагорному Карабаху, пишет «Газета.ру».

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян рассказал в эфире НСН, как будет развиваться политический кризис в стране после поражения в войне с Азербайджаном и возможна ли в республике гражданская война.

«Смотря, что под этим понимать. Если представлять, что Армения расколется на части, которые будут друг с другом воевать, то это вряд ли. Если же называть гражданской войной поляризацию общества, агрессию по отношению к другим политическим мнениям, нежелание политических сил договариваться, то это уже есть. Общество расколото, сейчас мы видим эмоциональный шок. Это острый политический кризис. На текущий момент мне не кажется, что появятся более острые формы противостояния», - сказал он.

