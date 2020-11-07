Путин обсудил с Макроном борьбу с терроризмом и Нагорный Карабах

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», - говорится в сообщении.

При обсуждении нагорнокарабахского конфликта выражена озабоченность все большим вовлечением в боестолкновения экстремистов из Сирии и Ливии.

«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ», - дополняет пресс-служба президента России.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, почему Евросоюз захлестнула волна терактов по религиозным мотивам.

«Властям ЕС казалось, что они боги, что они могут управлять природой человека, историческими процессами. Они же собрали на своей территории огромное количество людей, которые запятнали себя, в том числе на Кавказе. Это боевики, либо их семьи. Они получили приют в ЕС, и это их изменило? Нет. Поэтому мы видим то, что мы видим», - напомнил он.

Главы государства также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией.

