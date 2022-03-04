Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ход спецоперации на Украине. Об этом рассказал представитель Кремля.

Путин подчеркнул, что задачи российской стороны в ходе операции идут по плану и будут выполнены в полном объеме. При этом отмечается, что Лукашенко поддержал действия России на Украине.