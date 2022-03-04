Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ход спецоперации на Украине. Об этом рассказал представитель Кремля.
Путин подчеркнул, что задачи российской стороны в ходе операции идут по плану и будут выполнены в полном объеме. При этом отмечается, что Лукашенко поддержал действия России на Украине.
Лидеры двух государств также коснулись темы второго раунда переговоров по украинскому конфликту, договорившись о дальнейших контактах.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск никогда не планировал и не собирается воевать с Киевом.
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