Лукашенко: Белорусы готовы биться и умирать

Белорусы готовы биться и умирать на своей земле. Об этом сообщает Telegram-канал «Белта» со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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По его словам, если будет необходимо, народ будет готов пойти на это. При этом Лукашенко подчеркнул, что в стране не желают возникновения военной ситуации.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск никогда не планировал и не собирается воевать с Киевом.


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба президента РБ
ТЕГИ:ПрезидентВойнаБелоруссияАлександр Лукашенко
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