Лукашенко: Белорусы готовы биться и умирать
4 марта 202214:45
Белорусы готовы биться и умирать на своей земле. Об этом сообщает Telegram-канал «Белта» со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По его словам, если будет необходимо, народ будет готов пойти на это. При этом Лукашенко подчеркнул, что в стране не желают возникновения военной ситуации.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск никогда не планировал и не собирается воевать с Киевом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- «Едут рассудком»: Песков отреагировал на призыв сенатора США «ликвидировать» Путина
- Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине
- МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата
- Лукашенко: Белорусы готовы биться и умирать
- В Россию из Донбасса приехало около 20 тысяч детей
- Путин заявил, что Россия продолжит свое развитие
- В ЕС могут расширить список банков России, отключенных от SWIFT
- Еще одна авиакомпания РФ приостановила полеты за границу
- «Аэрофлот» увеличит количество регулярных рейсов в Мексику
- Обвиняемого в педофилии депутата от КПРФ будут судить
4 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru