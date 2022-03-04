Лукашенко: Белорусы готовы биться и умирать

По его словам, если будет необходимо, народ будет готов пойти на это. При этом Лукашенко подчеркнул, что в стране не желают возникновения военной ситуации.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск никогда не планировал и не собирается воевать с Киевом.



