Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане
Российский президент Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко и с премьером Армении Николом Пашиняном положение дел в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия», - отмечается в сообщении.
Ситуация в Казахстане «имеет тенденцию к успокоению и нормализации», сообщают в Кремле.
Ранее в субботу стало известно, что состоялся продолжительный телефонный разговор Путина с Токаевым.
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