Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Российский президент Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко и с премьером Армении Николом Пашиняном положение дел в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поддержал идею Токаева провести видеоконференцию Совбеза ОДКБ

«Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия», - отмечается в сообщении.

Ситуация в Казахстане «имеет тенденцию к успокоению и нормализации», сообщают в Кремле.

Ранее в субботу стало известно, что состоялся продолжительный телефонный разговор Путина с Токаевым.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ОДКБКазахстанНикол ПашинянАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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