Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

«Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия», - отмечается в сообщении.

Ситуация в Казахстане «имеет тенденцию к успокоению и нормализации», сообщают в Кремле.

Ранее в субботу стало известно, что состоялся продолжительный телефонный разговор Путина с Токаевым.

