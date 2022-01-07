Путин обсудил с Токаевым действия ОДКБ

Лидеры Казахстана и России обсудили ситуацию в Казахстане и действия ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в рамках темы борьбы с международным терроризмом и обеспечения порядка в республике.

Ранее по информации Telegram-канала «Пул Первого» Путин также обсудил протесты в Казахстане с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Премьер и президенты сошлись во мнении, что Казахстан должен решать проблемы внутри страны самостоятельно, а главной целью ОДКБ является предотвращение проникновения в страну бандитских формирований.

