Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Ближний Восток и Иран

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.

Политики обсудили обстановку на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана. Также российский лидер рассказал о «принципиальных подходах в пользу активизации политико-дипломатических шагов» для стабильности и безопасности региона.

«Подтверждена готовность российской стороны... предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств», - указали в Кремле.

Путин и Нетаньяху договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее президент России провел телефонный разговор с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

