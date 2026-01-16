Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Ближний Восток и Иран
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.
Политики обсудили обстановку на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана. Также российский лидер рассказал о «принципиальных подходах в пользу активизации политико-дипломатических шагов» для стабильности и безопасности региона.
«Подтверждена готовность российской стороны... предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств», - указали в Кремле.
Путин и Нетаньяху договорились продолжать контакты на различных уровнях.
Ранее президент России провел телефонный разговор с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков рассказал о послании Путина Федеральному собранию
- Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Ближний Восток и Иран
- ВС России освободили Жовтневое в Запорожской области
- Володин: Госдума приоритетно рассмотрит проекты о контроле за здоровьем мигрантов
- HR-эксперт предупредила, что работодатели могут злоупотреблять правом отправлять к психиатру
- Армия России освободила Закотное в ДНР
- «Новая квази-империя»: Чем Северная Европа ударит по Трампу за Гренландию
- ОАЭ выделили $1,46 млрд на гуманитарные программы, в том числе в Африке
- Польша выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля
- «Нужны вменяемые учителя»: Бессараб объяснила, кого работодатель может направить к психиатру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru