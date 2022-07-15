Путин обсудил с членами Совбеза РФ текущую ситуацию в регионах страны

В совещании приняли участие глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Также участвовали Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.



«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим», - заявил российский лидер, после чего передал слово Бортникову и Колокольцеву.

Ранее Путин назначил Медведева ответственным за празднование 80-летия Сталинградской битвы.