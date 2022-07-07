Песков ответил на вопрос о сроках «Прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что «Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдёт осенью, сообщает РИА Новости.

В Кремле заявили, что прямая линия с Путиным состоится «чуть позже»

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что решение будет приниматься, в первую очередь, с учётом мнения главы государства.

«Сроки пока не сформулированы... будем всё-таки с учётом, в первую очередь, мнения самого президента. Тоже не исключаю, что как-то это уйдёт на осень. Ну, в общем, будем смотреть», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что послание Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть перенесено на осень.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным
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