Песков ответил на вопрос о сроках «Прямой линии» с Путиным

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что решение будет приниматься, в первую очередь, с учётом мнения главы государства.

«Сроки пока не сформулированы... будем всё-таки с учётом, в первую очередь, мнения самого президента. Тоже не исключаю, что как-то это уйдёт на осень. Ну, в общем, будем смотреть», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что послание Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть перенесено на осень.