Путин обсудил с членами Совбеза отношения с ближайшими соседями
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства предложил обсудить ситуацию, связанную с развитием отношений с ближайшими соседями и партнерами РФ.
«Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе», — подчеркнул Путин.
На совещании было представлено несколько докладов, в частности, выступил директор ФСБ Александр Бортников.
Также во встрече принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава президентской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru