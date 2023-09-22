Состоялся телефонный разговор Путина с Бердымухамедовым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которого поздравил туркменского коллегу с днем рождения. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».
Отмечается, что оба лидера подтвердили взаимное стремление к последующему всестороннему развитию отношений двух стран в духе углубленного стратегического сотрудничества.
Также Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму.
Ранее Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава республики принес российскому лидеру извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru