Состоялся телефонный разговор Путина с Бердымухамедовым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которого поздравил туркменского коллегу с днем рождения. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Отмечается, что оба лидера подтвердили взаимное стремление к последующему всестороннему развитию отношений двух стран в духе углубленного стратегического сотрудничества.

Также Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму.

Ранее Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава республики принес российскому лидеру извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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