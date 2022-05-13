Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине

По его словам, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Представитель Кремля отметил, что в числе участников был и министр обороны Сергей Шойгу, который «проинформировал о ходе специальной военной операции».

«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России, обсуждались вопросы в контексте предстоящего 16 мая саммита ОДКБ» - добавил он.

Ранее Путин по телефону обсудил ситуацию на Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает RT.