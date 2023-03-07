Путин обсудил с Балицким вопросы безопасности Запорожской области


Президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы развития и безопасности региона. Также глава государства затронул тему социально-экономического положения Запорожской области.

Кроме того, на повестке стоял вопрос о добровольческом батальоне имени Судоплатова. Балицкий обсудил с Путиным статус подразделения, отметил Песков.

Врио главы региона ранее подписал указ об административном делении Запорожской области. Границы районов определены в соответствии положением по состоянию на 16 сентября 1991 года.

Столицей региона стал город Мелитополь, передает НСН.

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