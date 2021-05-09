Путин обратил внимание на новые попытки «поставить на вооружение» идеологию нацистов

По его словам, это поведение отличает не только радикалов и международные террористические группировки.

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – передает слова президента RT.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия, последовательно отстаивая нормы международного права, намерена твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.

В России 9 мая празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве состоядся парад в честь 76-летия Победы.

