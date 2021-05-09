Путин обратил внимание на новые попытки «поставить на вооружение» идеологию нацистов
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире снова предпринимаются попытки «поставить на вооружение» многие положения идеологии нацизма. Об этом глава государства заявил во время парада Победы в Москве на Красной площади 9 мая.
«К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой идеей о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», - цитирует главу государства Газета.ru.
По его словам, это поведение отличает не только радикалов и международные террористические группировки.
«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – передает слова президента RT.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия, последовательно отстаивая нормы международного права, намерена твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.
В России 9 мая празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве состоядся парад в честь 76-летия Победы.
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