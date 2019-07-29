Путин обратил внимание главы ФАС на рост тарифов ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Стенограмма встречи главы государства с руководителем ведомства опубликована на официальном сайте Кремля.
Глава государства начал разговор с темы роста тарифов ЖКХ, на который, по его словам, граждане жалуются во время «Прямой линии».
«Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России», — цитирует Путина RT.
Глава ФАС ответил, что подобная ситуация в стране возникла из-за недоработок депутатов в 90-х годах, отмечает РИА ФАН. Однако сейчас, по его словам, история с неоправданным завышением завершена.
«Не совсем. Если бы была завершена, люди не жаловались бы на „Прямую линию“», — приводит слова президента телеканал «360».
Суть жалобы, поступившей на «Прямую линию» с президентом из Омска уже рассмотрена, приняты решения о снижении тарифа, ответил Артемьев.
Ранее в Госдуме не оценили рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России. Зампред комитета ГД Павел Качкаев в эфире НСН предложил пересчитать рейтинг коммунальных расходов жителей регионов страны.
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