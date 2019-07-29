Путин обратил внимание главы ФАС на рост тарифов ЖКХ

Глава ФАС ответил, что подобная ситуация в стране возникла из-за недоработок депутатов в 90-х годах, отмечает РИА ФАН. Однако сейчас, по его словам, история с неоправданным завышением завершена.

«Не совсем. Если бы была завершена, люди не жаловались бы на „Прямую линию“», — приводит слова президента телеканал «360».

Суть жалобы, поступившей на «Прямую линию» с президентом из Омска уже рассмотрена, приняты решения о снижении тарифа, ответил Артемьев.

Ранее в Госдуме не оценили рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России. Зампред комитета ГД Павел Качкаев в эфире НСН предложил пересчитать рейтинг коммунальных расходов жителей регионов страны.

