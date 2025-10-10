На пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан он отметил, что тем самым авторитету этой премии был нанесён огромный ущерб.

«Но Бог с ним, не мне судить», - заключил российский лидер.

Президент России — единственный, кто сегодня обеспечивает мир, стабильность и безопасность на планете, сказал НСН Константин Долгов.



Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил «Радиоточке НСН», что президент России Владимир Путин - единственный кандидат, который был бы действительно достоин Нобелевской премии мира.

