Путин: Нобелевскую премию мира часто дают тем, кто для мира ничего не делал

Нобелевскую премию мира зачастую получали люди, для мира ничего не сделавшие. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В Белом доме раскритиковали решение Нобелевского комитета о премии мира 2025

На пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан он отметил, что тем самым авторитету этой премии был нанесён огромный ущерб.

«Но Бог с ним, не мне судить», - заключил российский лидер.

Президент России — единственный, кто сегодня обеспечивает мир, стабильность и безопасность на планете, сказал НСН Константин Долгов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил «Радиоточке НСН», что президент России Владимир Путин - единственный кандидат, который был бы действительно достоин Нобелевской премии мира.

