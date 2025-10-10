В Белом доме раскритиковали решение Нобелевского комитета о премии мира 2025

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал Нобелевский комитет, который отказался вручить премию мира 2025 года американскому лидеру Дональду Трампу.

Путина назвали единственным кандидатом на Нобелевскую премию мира

Как пишет RT, Нобелевскую премию мира в 2025 году получила оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

В своих соцсетях Чунг заявил, что это решение говорит о том, что Нобелевский комитет «ставит политику выше мира».

«Трамп продолжит прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли», — написал он.

Ранее сам Трамп заявил, что не мечтает завоевать Нобелевскую премию мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираНобелевская ПремияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры