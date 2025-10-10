В Белом доме раскритиковали решение Нобелевского комитета о премии мира 2025
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал Нобелевский комитет, который отказался вручить премию мира 2025 года американскому лидеру Дональду Трампу.
Как пишет RT, Нобелевскую премию мира в 2025 году получила оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо.
В своих соцсетях Чунг заявил, что это решение говорит о том, что Нобелевский комитет «ставит политику выше мира».
«Трамп продолжит прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли», — написал он.
Ранее сам Трамп заявил, что не мечтает завоевать Нобелевскую премию мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
