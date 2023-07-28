Президент Эритреи назвал НАТО «организацией в реанимации»

Президент Эритреи Исайас Афеверки заявил, что Североатлантический альянс находится в состоянии кризиса. Свое мнение он высказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге.

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По его мнению, НАТО «находится в реанимации». Запад принял ошибочное решение сдерживать Россию после распада СССР, считает политик.

«Они ошиблись, потому что Россию сдержать невозможно, и им никогда не удастся это сделать», - убежден Афеверки.

Саммит «Россия - Африка» состоялся 27-28 июля. Владимир Путин пообещал, что Москва продолжит помогать странам континента в предотвращении конфликтов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.nato.int
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