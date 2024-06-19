Путин: Договор с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников, заявил президент России Владимир Путин.
Глава КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что соглашение с Россией носит миролюбивый и оборонительный характер, который ускорит создание «нового, многополярного мира».
Он также назвал Россию «самым честным другом и соратником», а Владимира Путина — «самым дорогим другом корейского народа»
Ранее Путин и северокорейский лидер завершили общение в формате тет-а-тет в Пхеньяне, оно продолжалось порядка двух часов. Путин прибыл в КНДР во второй раз. Первый визит состоялся в 2000 году, когда страной руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера Ким Чен Ына, отмечает RT.
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