Путин несколько раз обсудил Казахстан с лидерами стран ОДКБ

По его словам, главной темой этих бесед стала ситуация в Казахстане, которую глава российского государства обсудил с «президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном».

Представитель Кремля отметил, что российский лидер также неоднократно разговаривал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», - подчеркнул Песков.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале призвал президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина внимательней посмотреть на ситуацию в Казахстане и задуматься.

