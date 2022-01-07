Путин несколько раз обсудил Казахстан с лидерами стран ОДКБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел несколько телефонных разговоров с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает ТАСС.
По его словам, главной темой этих бесед стала ситуация в Казахстане, которую глава российского государства обсудил с «президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном».
Представитель Кремля отметил, что российский лидер также неоднократно разговаривал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», - подчеркнул Песков.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале призвал президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина внимательней посмотреть на ситуацию в Казахстане и задуматься.
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