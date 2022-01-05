Президент Казахстана попросил страны ОДКБ помочь бороться с терроризмом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану действительно нужна помощь стран ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в преодолении террористической угрозы. Об этом сообщает ТАСС.
Токаев подчеркнул, что считает обращение к партнерам ОДКБ за военной помощью «уместным и своевременным». Президент Казахстана сообщил, что аэропорт Алма-Аты и 5 самолетов захвачены «террористами».
Токаев заявил, что считает беспорядки в Казахстане агрессией извне. По словам казахстанского лидера, террористические банды, которые устраивают акты вандализма в республике прошли подготовку за границей.
Ранее экс-космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров призвал все страны ОДКБ ввести в республику войска для восстановления порядка.
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