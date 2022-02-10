Путин: Необходимо добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для России

Как отметил глава государства в своем приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, обстановка в мире становится все более напряженной.

«Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин заявил об актуальности работы по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка» и упрочению «верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН», пишет Ura.ru.

