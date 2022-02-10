Путин: Необходимо добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для России
Президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего — получения исчерпывающих гарантий безопасности от США и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отметил глава государства в своем приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, обстановка в мире становится все более напряженной.
«Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — подчеркнул президент.
Кроме того, Путин заявил об актуальности работы по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка» и упрочению «верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН», пишет Ura.ru.
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