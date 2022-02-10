В Австрии признали правоту Путина в Мюнхенской речи

«О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — сообщила политик.

Она отметила, что все сегодняшние дипломатические встречи и переписки являются результатом отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны западных государств.

Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Так считает российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

При этом журналист подчеркнул, что, не являясь ни сторонником, ни противником Владимира Путина, стремится к объективной оценке.

