Профессор МГИМО назвал «разочарование» Трампа Путиным абсурдом
Дональд Трамп новыми заявлении о «разочаровании» во Владимире Путине и анонсе давления на него уходит от своей же политики признавать факты и реальность, заявил НСН Евгений Кожокин.
Президент России Владимир Путин не тот человек, которого можно запугать, с ним нужно разговаривать на языке фактов, признавая объективную реальность, тогда будет диалог. Об этом в беседе с НСН рассказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО МИД РФ, политолог Евгений Кожокин.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе. Он разочарован действиями президента России Владимира Путина, а также медленным темпом мирных переговоров, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с мыслями Трампа на этот счет. Однако обсуждаются и другие варианты давления на Путина. Кожокин назвал новую риторику Трампа абсурдом.
«Новые заявления Трампа – это отход от его же политики признавать факты. По нашей стране был нанесён запредельный удар дронами. При этом основными целями были не военные, а гражданские объекты. Достаточно вспомнить детский сад в Домодедово. Ни одна страна в мире не могла это проигнорировать. И Трамп не может не знать этого. Наш президент не мог не отдать приказ ответить на этот акт варварства, поэтому о каком разочаровании в нашем президенте может идти речь? Это абсурд, это возвращение политики лжи. Мы должны продолжать настаивать на том, что если с нами хотят разговаривать, нужно делать это на языке фактов. Нас не надо давить фейками и ложью. Наш президент не тот человек, которого можно запугать», - рассказал он.
По его словам, у Штатов есть стратегический интерес в завершении конфликта на Украине, поэтому они, скорее всего, не отступят, хотя могут делать противоречивые ходы.
«США стратегически заинтересованы в том, чтобы вместе с нами искать пути окончания этого конфликта. Что касается чисто тактических ходов, они могут отойти от своих же стратегических интересов. К сожалению, такое бывает. Европа демонстрирует это каждый день. Поэтому я думаю, что наша готовность к переговорам сохраняется. Но для Зеленского переговоры — это продолжение войны в области информации. Если США будут следовать стратегическим интересам, то будут добиваться мира. Что касается Европы и Украины, остается надеяться, что наши успехи на поле боя приведут к психическому выздоровлению этих людей», - подытожил он.
Массированная атака украинских беспилотников на Россию, которая практически полностью парализовала работу московских аэропортов, была совершена в преддверии празднования Дня Победы. Беспрецедентные атаки дронов ВСУ продолжились и после. В связи с этим в МИД России заявили, что Москва даст адекватный ответ на массированные атаки со стороны Украины.
Ранее New York Times сообщил, что Трамп дал понять лидерам стран Европы, что желает отстраниться от конфликта вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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