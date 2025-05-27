«Новые заявления Трампа – это отход от его же политики признавать факты. По нашей стране был нанесён запредельный удар дронами. При этом основными целями были не военные, а гражданские объекты. Достаточно вспомнить детский сад в Домодедово. Ни одна страна в мире не могла это проигнорировать. И Трамп не может не знать этого. Наш президент не мог не отдать приказ ответить на этот акт варварства, поэтому о каком разочаровании в нашем президенте может идти речь? Это абсурд, это возвращение политики лжи. Мы должны продолжать настаивать на том, что если с нами хотят разговаривать, нужно делать это на языке фактов. Нас не надо давить фейками и ложью. Наш президент не тот человек, которого можно запугать», - рассказал он.

По его словам, у Штатов есть стратегический интерес в завершении конфликта на Украине, поэтому они, скорее всего, не отступят, хотя могут делать противоречивые ходы.