Путин не согласился с тюменским губернатором по поводу роста зарплат
Президент РФ Владимир Путин не согласился с губернатором Тюменской области Александром Моором о зарплатах жителей региона.
В ходе личной встречи тюменский глава доложил российскому лидеру, что реальная начисленная заработная плата по итогам девяти месяцев текущего года увеличилась на 101 процент к аналогичному периоду 2019 года, передает РИА ФАН.
Путин с ним не согласился. Он отметил, тут речь идет о номинальной начисленной заработной плате, в то время как реальные располагаемые доходы населения упали из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.
Путин в настоящее время находился в Тюменской области с рабочим визитом, сообщает Ura.ru.
Сервис по трудоустройству HeadHunter ранее выяснил, что несмотря на кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в некоторых отраслях произошёл рост средней заработной платы.
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