Путин не согласился с тюменским губернатором по поводу роста зарплат

Путин с ним не согласился. Он отметил, тут речь идет о номинальной начисленной заработной плате, в то время как реальные располагаемые доходы населения упали из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Путин в настоящее время находился в Тюменской области с рабочим визитом, сообщает Ura.ru.

Сервис по трудоустройству HeadHunter ранее выяснил, что несмотря на кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в некоторых отраслях произошёл рост средней заработной платы.

