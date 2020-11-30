Названы сферы с ростом зарплат, несмотря на коронавирус

Несмотря на кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в некоторых отраслях произошёл рост средней заработной платы. Результаты исследования на эту тему представил сервис по трудоустройству HeadHunter.

Утверждается, что больше в нынешних условиях начали зарабатывать чиновники, работники служб безопасности, а также научные сотрудники и учителя.

Так, согласно исследованию, рост предложений по зарплате отмечен в сферах науки и образования (+0,7%), на государственной службе (+0,4%). Кроме того, увеличилась в 1,3 раза заработная плата у домашнего персонала.

Как уточняет Ura.ru, доходы работников в этих отраслях начали расти столько с октября. Ранее за время пандемии они либо не менялись по сравнению с прошлым годом, либо значительно упали.

