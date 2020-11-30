Названы сферы с ростом зарплат, несмотря на коронавирус
Несмотря на кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, в некоторых отраслях произошёл рост средней заработной платы. Результаты исследования на эту тему представил сервис по трудоустройству HeadHunter.
Утверждается, что больше в нынешних условиях начали зарабатывать чиновники, работники служб безопасности, а также научные сотрудники и учителя.
Так, согласно исследованию, рост предложений по зарплате отмечен в сферах науки и образования (+0,7%), на государственной службе (+0,4%). Кроме того, увеличилась в 1,3 раза заработная плата у домашнего персонала.
Как уточняет Ura.ru, доходы работников в этих отраслях начали расти столько с октября. Ранее за время пандемии они либо не менялись по сравнению с прошлым годом, либо значительно упали.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Названы сферы с ростом зарплат, несмотря на коронавирус
- В ВОЗ призвали россиян к осторожности в новогодние праздники
- Ни один из добровольцев по испытанию вакцины «Спутник V» в первом этапе не заболел COVID-19
- Глава Крыма сообщил о «критической» ситуации с водой в Симферополе
- Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru