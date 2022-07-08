Путин выразил соболезнования близким Синдзо Абэ
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба Кремля.
В тексте телеграммы, которая была направлена матери и супруге политика Ёко Абэ и Акиэ Абэ, российский лидер отметил, что Синдзо Абэ был выдающимся государственным деятелем, много сделавшим «для развития добрососедских отношений» между РФ и Японией.
«Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», - подчеркнул президент РФ.
Путин также пожелал родным Синдзо Абэ «стойкости и мужества перед лицом тяжёлой, невосполнимой утраты».
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в шею 8 июля во время уличного выступления. Политика экстренно госпитализировали без сознания. Вскоре он скончался. Ему было 67 лет.
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