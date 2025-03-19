Путин не отменял команду прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины
Вооружённые силы РФ выполняют приказ президента страны Владимира Путина о прекращении ударов по украинской энергоинфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, свою команду глава государства не отменял, иных приказов не было.
«С украинской стороны были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры... что демонстрирует дефицит договороспособности у украинских властей», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ атаковали объект по перевалке нефти в Краснодарском крае, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru