Путин не отменял команду прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины

Вооружённые силы РФ выполняют приказ президента страны Владимира Путина о прекращении ударов по украинской энергоинфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, свою команду глава государства не отменял, иных приказов не было.

«С украинской стороны были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры... что демонстрирует дефицит договороспособности у украинских властей», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ атаковали объект по перевалке нефти в Краснодарском крае, сообщает RT.

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