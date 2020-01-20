Зеленский рассказал о налаживании контакта с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер сообщил изданию The Time of Israel, передает РИА ФАН.
По словам Зеленского, его личные и телефонные контакты с Путиным привели к принятию ряда важных договоренностей и решений. В их числе он назвал обмен пленными, возвращение арестованных украинских кораблей.
По мнению Зеленского, российский лидер понимает, что Украина – независимое, суверенное государство и «самая большая страна в Европе», отмечает «ФедералПресс».
Ранее сообщалось, что новая стратегия национальной безопасности Украины (СНБО) предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с РФ.
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