Зеленский рассказал о налаживании контакта с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер сообщил изданию The Time of Israel, передает РИА ФАН.

По словам Зеленского, его личные и телефонные контакты с Путиным привели к принятию ряда важных договоренностей и решений. В их числе он назвал обмен пленными, возвращение арестованных украинских кораблей.

По мнению Зеленского, российский лидер понимает, что Украина – независимое, суверенное государство и «самая большая страна в Европе», отмечает «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что новая стратегия национальной безопасности Украины (СНБО) предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с РФ.

