Путин не исключил участия в выборах на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин допускает, что будет баллотироваться на президентский пост снова, при условии внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ. Об этом российский лидер заявил в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — цитирует ТАСС президента.
При этом Путин подчеркнул, что «для себя еще ничего не решил».
По мнению президента, если поправка об обнулении сроков для действующего и бывших президентов не будет принята, в ближайшие два года «начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников» на всех уровнях власти.
«Работать надо, а не преемников искать», —заявил Путин.
Напомним, Закон о поправках в Конституцию Владимир Путин подписал 14 марта. Предложение об обнулении президентских сроков действующего главы государства и его предшественников предложила внести как одну из поправок в Конституцию РФ депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.
Ранее гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН высказал свое отношение к поправке об обнулении.
«Поправке об «обнулении» глубоко «фиолетово» будет она принята в июне, октябре или в июне 2021 года. Потому что для поправки об «обнулении» ключевой момент это начало избирательной компании президента, до этого она, в общем-то, не работает. К «обнулению», боюсь, отношение не изменится никогда. Те, кто его принимает – будет принимать. Тех, кто не принимает, в сентябре не станет ни больше, ни меньше», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
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