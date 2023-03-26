Путин назвал завистниками тех, кто заявляет о зависимости России от КНР
Завистники России делают заявления о ее растущей зависимости от Китая, сделал вывод президент РФ Владимир Путин.
«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая, она усиливается гораздо большими темпами, чем российская. Гораздо большими», — сказал глава государства в эфире на телеканале «Россия 24».
При этом он отметил растущий гораздо более высокими темпами между Китаем и Европой. В связи с этим Путин подчеркнул, что ситуация имеет обратный характер и предложил европейцам подумать о себе.
По словам российского лидера, ему дороги отношения между РФ и КНР, которые другие страны пытались расстроить на протяжении десятилетий.
«Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы», — подчеркнул глава государства.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что отношения между Китаем и Россией можно охарактеризовать как благородную дружбу, сообщило агентство РИА Новости.
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