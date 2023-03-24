В Китае рассказали о благородной дружбе с Россией

Отношения между Китаем и Россией можно охарактеризовать как благородную дружбу. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщило агентство РИА Новости.

Китаевед: Мир ожидает, что Пекин «кинет» Россию

По ее словам, взаимоотношения двух держав основаны на принципах отказа от конфронтации и направленности против третьих сторон, а также неприсоединения к блокам. По ее словам, сотрудничество между Пекином и Москвой полезно не только народам двух государств, но и всему мировому сообществу.

Ранее российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский заявил в пресс-центре НСН, что Россия и Китай продолжат налаживать взаимодействие на уровне простых граждан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудничествоРоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры