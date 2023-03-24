В Китае рассказали о благородной дружбе с Россией
Отношения между Китаем и Россией можно охарактеризовать как благородную дружбу. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщило агентство РИА Новости.
По ее словам, взаимоотношения двух держав основаны на принципах отказа от конфронтации и направленности против третьих сторон, а также неприсоединения к блокам. По ее словам, сотрудничество между Пекином и Москвой полезно не только народам двух государств, но и всему мировому сообществу.
Ранее российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский заявил в пресс-центре НСН, что Россия и Китай продолжат налаживать взаимодействие на уровне простых граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru