Путин назвал военную базу России в Таджикистане важным элементом безопасности

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 27 декабря заявил, что военная база РФ в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности в регионе.

Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан

По словам главы государства, руководство Таджикистана оказывает поддержку российским военнослужащим, которые находятся на базе, а также контролирует ситуацию.

Ранее Путин заявил, что ситуация на границе Афганистана и Таджикистана вызывает озабоченность и тревогу.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинТаджикистанРоссия
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