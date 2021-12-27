Путин назвал военную базу России в Таджикистане важным элементом безопасности
27 декабря 202117:04
Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 27 декабря заявил, что военная база РФ в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности в регионе.
По словам главы государства, руководство Таджикистана оказывает поддержку российским военнослужащим, которые находятся на базе, а также контролирует ситуацию.
Ранее Путин заявил, что ситуация на границе Афганистана и Таджикистана вызывает озабоченность и тревогу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru