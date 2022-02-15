Путин назвал условия продолжения поставок газа через Украину

Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если это будет рентабельно и если будет соответствующий спрос, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передают «Известия».

При этом соглашение между Москвой и Киевом предусматривает договоренность на транзит 40 миллиардов кубометров в год до 2024 года.

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Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Берлину нужно договориться с Москвой об увеличении поставок газа.

По его словам, потребности страны в этом топливе могут вырасти из-за энергетического перехода.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазГазпромУкраинаВладимир Путин
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