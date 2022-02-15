Путин назвал условия продолжения поставок газа через Украину

Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если это будет рентабельно и если будет соответствующий спрос, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передают «Известия».

При этом соглашение между Москвой и Киевом предусматривает договоренность на транзит 40 миллиардов кубометров в год до 2024 года.