Путин назвал условия продолжения поставок газа через Украину
Россия продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года, если это будет рентабельно и если будет соответствующий спрос, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передают «Известия».
При этом соглашение между Москвой и Киевом предусматривает договоренность на транзит 40 миллиардов кубометров в год до 2024 года.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Берлину нужно договориться с Москвой об увеличении поставок газа.
По его словам, потребности страны в этом топливе могут вырасти из-за энергетического перехода.
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