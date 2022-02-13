В Германии призвали договориться с Москвой об увеличении поставок газа

Берлину нужно договориться с Москвой об увеличении поставок газа, сообщил в Twitter немецкий политолог Александр Рар.

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По его словам, потребности страны в этом топливе могут вырасти из-за энергетического перехода. «Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород», — заявил эксперт.

Он считает возможные договоренности с Москвой важным условием для успешного энергоперехода в ФРГ.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев призвал не увязывать запуск газопровода «Северный поток - 2» с политическими аспектами.

Нечаев подчеркнул, что проект является экономическим, коммерческим, в связи с чем не должен быть связан с политикой.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазГермания
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