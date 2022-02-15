Байден и Джонсон призвали ЕС снизить зависимость от российского газа

Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе переговоров заявили о необходимости для стран ЕС сократить зависимость от российского газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

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Стороны заявили, что снижение зависимости ЕС от газа России в случае необходимости санкций позволит ударить «в сердце стратегических интересов» страны.

Ранее Джонсон заявил, что странам Запада следует быть едиными и найти альтернативу российскому газу. Он, в частности, призвал отказаться от запуска «Северного потока-2».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борис ДжонсонДжо Байден
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