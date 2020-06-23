Путин назвал условие вступления в силу поправок в Конституцию

«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд», - сказал глава государства.

Президент попросил правительство и руководителей органов власти всех уровней власти учитывать, что новые конституционные положения в случае их принятия зададут более высокие требования к эффективности и решению задач по повышению качества жизни.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует 25 июня и продлится до 1 июля, которое определено основной датой плебисцита.

