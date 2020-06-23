Путин назвал условие вступления в силу поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию России вступят в силу только в том случае, если их поддержат граждане. Об этом президент России Владимир Путин объявил в своём телевизионном обращении к россиянам во вторник, 23 июня.

СМИ анонсировали обращение Путина перед голосованием по Конституции

«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд», - сказал глава государства.

Президент попросил правительство и руководителей органов власти всех уровней власти учитывать, что новые конституционные положения в случае их принятия зададут более высокие требования к эффективности и решению задач по повышению качества жизни.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует 25 июня и продлится до 1 июля, которое определено основной датой плебисцита.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция РФВладимир Путин
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