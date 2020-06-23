Путин назвал условие вступления в силу поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию России вступят в силу только в том случае, если их поддержат граждане. Об этом президент России Владимир Путин объявил в своём телевизионном обращении к россиянам во вторник, 23 июня.
«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд», - сказал глава государства.
Президент попросил правительство и руководителей органов власти всех уровней власти учитывать, что новые конституционные положения в случае их принятия зададут более высокие требования к эффективности и решению задач по повышению качества жизни.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартует 25 июня и продлится до 1 июля, которое определено основной датой плебисцита.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
600 тыс.+7 425 / сут.
Умерли
8 359+153 / сут.
Выздоровели
356 тыс.+12 013 / сут.
- Лукашенко с сыновьями вылетел в Россию
- Московский «Спартак» призвал прекратить уголовное дело против фанатов
- Путин упростил налогообложение для офшорных компаний
- Турция изменит систему «всё включено»
- Путин назвал условие вступления в силу поправок в Конституцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru