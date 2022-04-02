Песков назвал отношения Путина и Лукашенко уникальными
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировались уникальные отношения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Пескова для белорусского телеканала.
По словам Пескова, президенты двух стран всегда нацелены на продолжение дружескогодиалога.
«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них, действительно, отношения уникальные», — приводит слова Пескова Газета.ru.
По его словам, лидеры «понимают суть происходящего в обеих странах».
«Они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, очень жёстко, потому что всё-таки есть интересы Белоруссии, есть интересы России. Они очень жёстко отстаивают интересы своих стран», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул: «те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают»., отмечает RT.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида» в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+17 949 / сут.
Умерли
369 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+44 547 / сут.
- Премьер Польши заявил об отсутствии эффекта от антироссийский санкций
- Gascade: Газопровод «Ямал — Европа» переведен на реверс
- Песков назвал отношения Путина и Лукашенко уникальными
- Военная хитрость. Украина стремится в НАТО через ЕС в обход договоренностей о нейтралитете
- Ростуризм: Продажи туров с кешбэком завершатся досрочно в ночь на 9 апреля
- Сугробы в Москве за выходные вырастут более чем на 10 см
- Матвиенко предложила еще один выходной – в День единения народов России и Белоруссии
- Рогозин выложил в Сеть ответы глав NASA и EKA на требования отменить санкции
- В России госпитализировали 3 605 человек с коронавирусом за сутки
- Российские войска уничтожили хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и два аэродрома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru