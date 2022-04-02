Песков назвал отношения Путина и Лукашенко уникальными

По словам Пескова, президенты двух стран всегда нацелены на продолжение дружескогодиалога.

«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них, действительно, отношения уникальные», — приводит слова Пескова Газета.ru.

По его словам, лидеры «понимают суть происходящего в обеих странах».

«Они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, очень жёстко, потому что всё-таки есть интересы Белоруссии, есть интересы России. Они очень жёстко отстаивают интересы своих стран», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул: «те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают»., отмечает RT.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида» в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

